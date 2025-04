«A vida anda a avisar», desabafou Cristina Ferreira. Mas não ficou por aí...

Num momento raro de vulnerabilidade, Cristina Ferreira emocionou o país com um desabafo sentido que está a gerar uma onda de comoção e reflexão sobre o dia desafiante que todos atravessámos.

Na manhã de 29 de abril de 2025, Cristina Ferreira partilhou uma reflexão sentida na sua página de Instagram, inspirada pelo apagão elétrico que afetou várias regiões de Portugal, Espanha e França no dia anterior. A apresentadora escolheu uma frase da escritora e radialista Inês Maria Meneses para ilustrar o momento: «As pessoas em que pensámos hoje (sem as podermos contactar) são as pessoas que contam». A citação, simples mas profundamente humana, fala da importância das ligações afetivas, sobretudo quando, por alguma razão, nos é retirada a possibilidade de comunicação.

Na legenda da publicação, Cristina acrescentou ainda: «A vida anda a avisar do que realmente importa», numa clara alusão ao impacto que o apagão teve em todos, ao obrigar à pausa, à espera e à introspeção. A ausência de rede e de eletricidade confrontou milhares de pessoas com o silêncio e com a impossibilidade de contactar quem mais amam — um lembrete involuntário de que, mesmo no ritmo acelerado da vida moderna, o essencial continua a ser invisível aos olhos e visível apenas ao coração.

Esta partilha tocou muitos seguidores, que se identificaram com o sentimento e reconheceram a importância de valorizar as relações humanas, especialmente em momentos de fragilidade. Mais do que uma simples reflexão, a mensagem de Cristina Ferreira acabou por ser um convite à consciência e à presença — porque, como sublinhou, a vida tem formas subtis (mas firmes) de nos mostrar o que realmente importa.