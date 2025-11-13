Há dois meses, Diamantino perdeu as pernas. Hoje, a sua força impressionou Cristina Ferreira: «É óbvio que tens de ser inspiração»

  Dois às 10
  Hoje às 14:26

Diamantino foi notícia quando o acidente quase lhe tirou a vida. Em processo de recuperação, foi entrevistado por Cristina Ferreira, que não ficou indiferente à sua força.

Há apenas dois meses, a vida de Diamantino mudou de forma radical. Aos 24 anos, o jovem sofreu um acidente de mota enquanto seguia sozinho na estrada. Perdeu o controlo da mota, foi projetado e bateu contra os rails, perdendo as duas pernas no local. Apesar da gravidade do acidente, Diamantino considera que sobreviveu por um verdadeiro milagre.

O exemplo de resiliência de Diamantino emocionou Cristina Ferreira, que não hesitou em destacar a sua força: "É óbvio que tens de ser inspiração", disse a apresentadora. 

Durante a entrevista, o jovem recordou os momentos imediatamente a seguir ao acidente. “Quando olhei para os rails e vi as minhas pernas… percebi que tinha perdido tudo. Achei que a minha vida tinha acabado”, contou emocionado. O jovem passou por uma cirurgia de oito horas e precisou de 18 transfusões de sangue, além de ter sofrido várias fraturas e perfurações em órgãos.

Hoje, Diamantino enfrenta a nova realidade com coragem e determinação. Está a fazer fisioterapia e terapia ocupacional para preparar os cotos para as próteses biónicas, que podem custar entre 40 a 60 mil euros cada. Apesar das limitações, mantém-se positivo: “Não sou menos homem por não ter pernas, mas às vezes sinto isso. Ainda assim, acho que tive uma segunda oportunidade para a vida!”

Diamantino partilha a sua recuperação nas redes sociais, mostrando a realidade da sua vida pós-acidente e inspirando outros a enfrentarem os seus próprios desafios com coragem e esperança.

