Prepare o corpo para o verão. Cristina Ferreira revela o «segredo» para estar em forma

A apresentadora Cristina Ferreira tem partilhado várias rotinas do seu dia a dia para se manter em forma.

A apresentadora Cristina Ferreira voltou a partilhar com os seguidores algumas dicas práticas para quem quer alcançar o chamado “corpo de sonho” até ao verão e garante que o segredo está longe de ser complicado.

Através do Instagram, Cristina destacou duas regras fundamentais: consistência no treino e foco na alimentação.

“Qual é o segredo? A resposta está nas imagens ”, escreveu, mostrando que não há fórmulas milagrosas, mas sim disciplina no dia a dia.

Adepta de um estilo de vida saudável, a diretora de entretenimento e ficção da TVI tem vindo a partilhar vários momentos da sua rotina, que incluem caminhadas à beira-mar, treinos de musculação e sessões de pilates.

No que toca à alimentação, Cristina Ferreira também dá o exemplo, apostando em refeições equilibradas, onde predominam a proteína e os vegetais, sem abdicar totalmente dos pequenos prazeres.

Ao longo dos últimos tempos, a apresentadora tem reforçado a ideia de que o equilíbrio é a chave.