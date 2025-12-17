Cristina Ferreira toma decisão importante e mostra resultados na sua forma física: «Como se vê na última foto»

  • Dois às 10
  • Hoje às 11:53

Depois de um dia longo e exigente, Cristina Ferreira decidiu manter o foco — e os resultados não passaram despercebidos. A apresentadora partilhou nas redes sociais as escolhas que fez em nome da forma física, deixando uma prova clara da sua disciplina: «Como se vê na última foto».

A passada terça-feira, dia 16, foi particularmente intensa para Cristina Ferreira. A própria apresentadora, de 48 anos, fez questão de partilhar com os seguidores, através do Instagram, um desabafo sincero sobre um dia longo, preenchido e exigente. “Finalmente, parei. Já estou na cama depois de um dia longo e exigente”, começou por escrever, antes de enumerar a agenda apertada.

O dia de Cristina começou às 07:00 horas na TVI, com a condução do programa matinal. Seguiu-se uma ida ao pilates, reuniões e gravações durante a tarde, o lançamento da “dupla imbatível da Gira”, que descreveu como um sucesso, e ainda a condução do Especial do “Secret Story”. A jornada terminou apenas às 22:45 horas, altura em que fechou a loja.

Apesar do cansaço, a apresentadora revelou duas decisões importantes relacionadas com o autocuidado e o foco pessoal: “Ao longo do dia, pensei: ‘Não vou ao pilates, preciso de descansar.’ Fui. Agora, depois do Especial, pensei: ‘Vou comer um hambúrguer.’ Não fui.”

Cristina Ferreira concluiu a reflexão com uma mensagem clara sobre disciplina e resultados, remetendo para uma imagem onde exibe a atual forma física: “É no foco que estão os resultados. Como se vê na última foto.”

Temas: Cristina Ferreira Alimentação Dois às 10 Dieta

