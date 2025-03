Do pequeno-almoço ao jantar: saiba o que come Cristina Ferreira num dia

O novo lançamento de Cristina Ferreira que todas as mulheres querem: o fato versátil que combina com ténis ou saltos altos

Cristina Ferreira abriu as portas da sua rotina alimentar, revelando os pratos que a acompanham durante um dia típico de trabalho.

Pequeno-almoço

A apresentadora começou a manhã com uma refeição nutritiva e cheia de energia. O seu pequeno-almoço incluiu ovos, pão de malte, queijo cottage, kiwi, manga e nozes.

Almoço no estúdio

No intervalo do programa «Dois às 10», a apresentadora fez questão de manter uma alimentação leve e nutritiva. Para o seu almoço no estúdio, Cristina Ferreira escolheu uma sopa de espinafres com ovo cozido. A sopa de espinafres é uma opção rica em ferro e fibras, enquanto o ovo cozido oferece uma boa dose de proteína. Uma refeição simples, mas cheia de benefícios para o corpo.

Almoço em família

Apesar de manter uma alimentação saudável, Cristina Ferreira mostrou que também aproveita os momentos em família. A apresentadora foi almoçar a casa da mãe, onde se deliciou com um prato tradicional português: cozido à portuguesa. O cozido é uma refeição típica e saborosa, repleta de carnes, legumes e batatas. Para sobremesa, Cristina Ferreira comeu uma fatia de torta de laranja.

Última refeição do dia

Às 18h30, Cristina Ferreira optou por uma refeição mais leve e saudável. A sua última refeição do dia foi uma salada composta por verdes, atum, beterraba, pepino e feijão vermelho. A salada oferece uma excelente combinação de vegetais frescos, proteínas e fibras, tornando-se uma refeição equilibrada e reconfortante após um dia de trabalho.