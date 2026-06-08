Fruta preferida de Cristina Ferreira cresce à porta de casa da apresentadora. E ajuda a prevenir o envelhecimento celular

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Cristina Ferreira fez uma revelação inesperada sobre um dos seus alimentos preferidos durante uma conversa com o chef Hernâni Ermida.

Conhecida por partilhar vários hábitos do seu dia a dia, a apresentadora da TVI confessou que tem uma verdadeira paixão por figos e explicou que existe uma razão muito especial para não os comprar habitualmente. “Eu gosto muito de fruta, mas confesso que o figo é o meu fruto de desejo”, começou por revelar.

A apresentadora explicou ainda que tem a sorte de ter figueiras junto à sua casa, algo que torna a experiência ainda mais especial. “Eu tenho árvores à porta de casa. E apanhar da árvore e comer...”, contou, deixando transparecer o prazer que sente ao consumir a fruta acabada de colher.

Foi então que Cristina Ferreira admitiu que evita comprar figos na mercearia, por considerar que o sabor não é comparável. “Eu não compro figos na mercearia porque acho que o sabor nunca é igual ao tirar da árvore”, afirmou.

Segundo infromação disponibilizada pela CUF, eis os benefícios dos figos:

Nutricionalmente, é um fruto rico em fibra, o que significa que pode ser um bom snack entre refeições, já que dará uma sensação de saciedade: ao ingerir dois figos médios (o que equivale a uma porção) está a consumir 63 kcal.

Entre os seus micronutrientes estão compostos fenólicos, resveratrol e potássio, o que potencia o figo como protetor cardiovascular. Como o figo pode ser incluído no grupo das frutas de cor roxa, conferida pelas antocianinas e flavonoides, um dos seus benefícios está na prevenção do dano oxidativo das células.

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Temas: Cristina Ferreira Alimentação Fruta Dois às 10
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