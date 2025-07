«Para quem tem mais de 40 anos»: Cristina Ferreira revela aliado para manter a boa forma física

A apresentadora Cristina Ferreira tem partilhado com os seus seguidores truques da sua alimentação.

Cristina Ferreira continua a partilhar com os seguidores as mudanças que tem implementado no seu estilo de vida. Antes de revelar que já tinha bebido quase um litro de água, a apresentadora deu outra dica que faz agora parte da sua rotina alimentar: o aumento do consumo de proteína.

“Energia para o dia. Tenho tentado incluir mais proteína em todas as minhas refeições. É uma das indicações para quem tem mais de 40 anos e não quer perder músculo”, escreveu Cristina Ferreira num story do Instagram, acompanhado por uma fotografia do seu pequeno-almoço. No prato estavam ovos mexidos, kiwis e um iogurte proteico — uma combinação equilibrada que reforça a importância de começar o dia com alimentos ricos em nutrientes.

A recomendação de reforçar a ingestão de proteína após os 40 anos está, de facto, alinhada com várias indicações médicas e nutricionais, já que a perda de massa muscular — conhecida como sarcopenia — tende a acentuar-se com a idade. Uma alimentação mais rica em proteína pode ajudar a preservar a força, a energia e a saúde metabólica, fatores essenciais para uma vida ativa e equilibrada.