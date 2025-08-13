Perto da menopausa, Cristina Ferreira muda estilo de vida e dá conselho precioso: «Faz toda a diferença»

Cristina Ferreira descobriu o acessório do Verão. Veja por que todos falam dele

Cristina Ferreira partilhou com os seguidores um lado mais pessoal, explicando as razões por detrás das recentes mudanças no seu estilo de vida. Durante uma sessão de perguntas e respostas nas redes sociais, a apresentadora foi questionada sobre o motivo para ter alterado a sua alimentação, já que parecia seguir hábitos saudáveis.

Com franqueza, Cristina admitiu que a aproximação da menopausa a levou a prestar mais atenção ao corpo. «Sentia-me inchada, com acumulação de gordura e muita inflamação», revelou. Para contornar esses sinais, começou a recorrer a suplementos em forma de gomas, que a ajudaram a reduzir o apetite e a diminuir o consumo de açúcar, leite e pão — embora não tenha cortado totalmente.

A apresentadora reforçou também a importância do exercício físico na sua rotina, intensificando os treinos de musculação, o que diz ter feito “toda a diferença” na forma como se sente. A revelação, feita de forma espontânea, acabou por inspirar muitos seguidores, mostrando que, para Cristina Ferreira, cuidar do corpo é também cuidar do bem-estar.