Perto da menopausa, Cristina Ferreira muda estilo de vida e dá conselho precioso: «Faz toda a diferença»

  • Dois às 10
  • Há 2h e 50min

Cristina Ferreira revelou que a aproximação da menopausa a levou a mudar a alimentação e a intensificar o exercício físico, numa aposta clara no bem-estar e na saúde.

O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Cristina Ferreira partilhou com os seguidores um lado mais pessoal, explicando as razões por detrás das recentes mudanças no seu estilo de vida. Durante uma sessão de perguntas e respostas nas redes sociais, a apresentadora foi questionada sobre o motivo para ter alterado a sua alimentação, já que parecia seguir hábitos saudáveis.

Com franqueza, Cristina admitiu que a aproximação da menopausa a levou a prestar mais atenção ao corpo. «Sentia-me inchada, com acumulação de gordura e muita inflamação», revelou. Para contornar esses sinais, começou a recorrer a suplementos em forma de gomas, que a ajudaram a reduzir o apetite e a diminuir o consumo de açúcar, leite e pão — embora não tenha cortado totalmente.

A apresentadora reforçou também a importância do exercício físico na sua rotina, intensificando os treinos de musculação, o que diz ter feito “toda a diferença” na forma como se sente. A revelação, feita de forma espontânea, acabou por inspirar muitos seguidores, mostrando que, para Cristina Ferreira, cuidar do corpo é também cuidar do bem-estar.

Temas: Cristina Ferreira Alimentação Menopausa Dois às 10

RELACIONADOS

Cristina Ferreira cortou estes 3 alimentos das refeições: «O corpo já não respondia. Sentia-me inchada»

Este legume que cresce na horta de Cristina Ferreira ajuda a emagrecer

Fora do Estúdio

Prima e sobrinha da família que morreu em acidente de coração partido: «Morri no dia 9 de agosto»

Há 1h e 27min

Irmã de jovem desaparecido atualiza informações: «Não há forma do João estar bem»

Há 1h e 59min

Cristina Ferreira cortou estes 3 alimentos das refeições: «O corpo já não respondia. Sentia-me inchada»

Há 2h e 54min

O detalhe mais comentado do pedido de casamento de Cristiano Ronaldo a Georgina Rodríguez

Há 2h e 59min

Cristina Ferreira regressou à televisão, mas antes partilhou foto inédita das férias: «Esta é a Cristina sem glitter»

11 ago, 10:17

Com 24 anos, Miguel Moura é pai e padrasto: «Muita gente não sabe, porque eu...»

10 ago, 17:43

De reality shows a papás e mamãs: conheça os filhos dos ex-concorrentes da TVI

9 ago, 19:59
MAIS

Mais Vistos

Mulher com obesidade cai em cima do marido e asfixia-o acabando por o matar acidentalmente

Ontem às 12:29

Cristina Ferreira sobre Bruno de Carvalho: «Espero que o Bruno venha cá»

Ontem às 10:13

Daniela Santos quebra o silêncio sobre envolvimento com Afonso Leitão fora da casa — Veja a conversa completa

Ontem às 12:06

Mãe revela que amamentou um dos filhos até aos 7 anos

Há 1h e 30min

Signos

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Há um signo do zodíaco que em julho tem 'sorte impressionante': «O dinheiro vem com facilidade»

27 jun, 15:40

Receitas

Esta receita de sopa para o verão tornou-se viral por um motivo

11 ago, 16:00

Esta receita de mousse de manga é ideal para refrescar nos dias de calor

11 ago, 14:30

Este é o segredo para nunca mais deixar o Bacalhau à Brás seco

6 ago, 15:00

Esta mousse de chocolate é feita sem açúcar nem natas

5 ago, 16:30

Fotos

Esta mãe não esquece a mensagem que a filha mandou uma semana antes de morrer

Há 3 min

Não deu certo com Dinis Almeida, mas Solange Tavares encontrou o amor com Nelson Fernandes. E foi assim que se conheceram

Há 20 min

Prima e sobrinha da família que morreu em acidente de coração partido: «Morri no dia 9 de agosto»

Há 1h e 27min

Irmã de jovem desaparecido atualiza informações: «Não há forma do João estar bem»

Há 1h e 59min