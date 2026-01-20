Depois dos 40, diga adeus a este alimento: Cristina Ferreira comprova o efeito na barriga

Cristina Ferreira abriu o coração sobre as mudanças que fez na sua alimentação após os 40 anos e revelou que uma simples alteração tem provocado resultados visíveis na sua barriga. O que será que a apresentadora cortou da sua dieta? Descubra como esta escolha está a transformar a sua rotina e bem-estar.

Cristina Ferreira falou abertamente sobre as suas escolhas alimentares durante uma transmissão em direto no Instagram, na qual contou com a presença da nutricionista Sofia Beirão. A apresentadora revelou as alterações que fez na sua rotina, especialmente depois de completar 40 anos, explicando que deixou de consumir certos alimentos no dia a dia.

"Não como esparguete há muito tempo. Tenho retirado o esparguete e o arroz. Vou comendo batata-doce. Introduzi muito mais legumes. Mas há uma coisa que faz toda a diferença: o açúcar. Na barriga faz toda a diferença", confessou Cristina Ferreira, salientando o efeito sentido ao reduzir este ingrediente.

Por sua vez, a nutricionista Sofia Beirão destacou a importância desta mudança, sobretudo para mulheres nesta fase da vida. "Faz muita diferença, o açúcar em excesso. Para quem está na menopausa, com o metabolismo mais baixo, o açúcar que comemos acaba por ser armazenado em forma de gordura. Vou ter que retirá-lo, senão vamos estar sempre a aumentar peso", explicou a especialista.

Com estas declarações, Cristina Ferreira demonstrou que pequenas alterações nos hábitos alimentares podem ter resultados visíveis, sobretudo ao nível da saúde e do bem-estar.