Depois dos 40, diga adeus a este alimento: Cristina Ferreira comprova o efeito na barriga

  • Joana Lopes
  • Ontem às 14:30
Cristina Ferreira
Cristina Ferreira
Fonte: Instagram

Cristina Ferreira abriu o coração sobre as mudanças que fez na sua alimentação após os 40 anos e revelou que uma simples alteração tem provocado resultados visíveis na sua barriga. O que será que a apresentadora cortou da sua dieta? Descubra como esta escolha está a transformar a sua rotina e bem-estar.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Cristina Ferreira falou abertamente sobre as suas escolhas alimentares durante uma transmissão em direto no Instagram, na qual contou com a presença da nutricionista Sofia Beirão. A apresentadora revelou as alterações que fez na sua rotina, especialmente depois de completar 40 anos, explicando que deixou de consumir certos alimentos no dia a dia.

"Não como esparguete há muito tempo. Tenho retirado o esparguete e o arroz. Vou comendo batata-doce. Introduzi muito mais legumes. Mas há uma coisa que faz toda a diferença: o açúcar. Na barriga faz toda a diferença", confessou Cristina Ferreira, salientando o efeito sentido ao reduzir este ingrediente.

Por sua vez, a nutricionista Sofia Beirão destacou a importância desta mudança, sobretudo para mulheres nesta fase da vida. "Faz muita diferença, o açúcar em excesso. Para quem está na menopausa, com o metabolismo mais baixo, o açúcar que comemos acaba por ser armazenado em forma de gordura. Vou ter que retirá-lo, senão vamos estar sempre a aumentar peso", explicou a especialista.

Com estas declarações, Cristina Ferreira demonstrou que pequenas alterações nos hábitos alimentares podem ter resultados visíveis, sobretudo ao nível da saúde e do bem-estar.

Temas: Cristina Ferreira Alimento Barriga

RELACIONADOS

16 conselhos para manter o sorriso branco após os 40 anos

Se tem mais de 40 anos e dificuldade em livrar-se da gordura abdominal, corte estes 7 alimentos

Depois dos 40 anos, mudar isto na alimentação pode dar mais uma década de vida

Depois dos 40, este exercício pode ser ainda mais benéfico que o pilates

Fora do Estúdio

Lembra-se de Catarina e Tiago do «Inspetor Max»? Veja como os irmãos da ficção cresceram

Ontem às 09:34

Casada há mais de 20 anos, atriz da TVI 'abre o coração' sobre a infertilidade: «Fomos ao limite do mundo»

19 jan, 15:26

Henrique Feist recorda divórcio do marido ao fim de 25 anos de casamento: «Não é um ex-amor»

19 jan, 14:53

Nuno Markl regressa a casa após AVC e vive reencontro emocionante: «És um grande ser humano»

19 jan, 11:01

A recuperar de um AVC, Ruy de Carvalho reencontra-se com o bisneto bebé: «No meu coração para sempre»

19 jan, 09:57

«Trouxe-me a última oportunidade»: Soraia Carrega surpreende ao revelar porque aceitou entrar na «1.ª Companhia»

19 jan, 09:21

Entre cães, gatos, cavalos e ovelhas: estes são os animais que fazem parte da vida de Manuel Luís Goucha

17 jan, 17:36
MAIS

Mais Vistos

Suzana Garcia sobre colega da TVI: “É uma pessoa ‘fora da caixa’ na profissão que exerce”

Ontem às 12:46

Cristina Ferreira anuncia, em direto, morte de ator da TVI: «Morreu vítima de…»

27 nov 2025, 12:47

Desolada, Raquel fala da tragédia que assombrou a filha: “Nunca mais ouvi a Lara a chamar-me de mãe”

19 jan, 11:56

Cláudia Nayara deixa aviso: “Se não for assim, não canto mais”

Ontem às 10:02

Signos

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov 2025, 11:10

Receitas

Muitos cometem este erro ao fazer arroz de pato. Cozinheira explica como evitar

Ontem às 16:45

30 ideias de jantares económicos para poupar no pós-Natal

8 jan, 09:00

Se tiver uma air fryer em casa, nunca mais deite fora as cascas das batatas

6 jan, 14:00

Refogado: nunca deite a cebola e o alho ao mesmo tempo

31 dez 2025, 16:00

Fotos

Muitos cometem este erro ao fazer arroz de pato. Cozinheira explica como evitar

Ontem às 16:45

Zona pouco conhecida de Portugal é apontada por estrangeiros como alternativa ao Algarve em 2026

Ontem às 16:30

Patrícia vive aterrorizada há meses com um perseguidor que desconhece: «Já me furou 29 pneus»

Ontem às 15:49

Acabe com as caixas plásticas molhadas mesmo após o programa de secagem da máquina da loiça

Ontem às 15:30