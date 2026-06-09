Cristina Ferreira recorda antigo amor de verão: «Eu disse: um dia ainda hás de andar atrás de mim. E andou»

Tim Vieira deixa Cristina Ferreira em lágrimas ao recordar últimos momentos de vida da mulher: «Ela estava com os anjos»

Cristina Ferreira fez uma revelação inesperada sobre a sua vida de adolescente durante a emissão desta terça-feira, 9 de junho, do programa Dois às 10.

A conversa surgiu enquanto a apresentadora entrevistava David Carreira, que esteve no programa para falar de uma nova canção inspirada num amor de verão. O tema acabou por levar Cristina Ferreira a recordar uma paixão antiga dos tempos de escola depois de David Carreira questionar a apresentadora. “Eu tive um rapaz na escola que nunca me ligou nenhuma. Chamava-se Celso”, começou por contar, perante a curiosidade do cantor.

A apresentadora revelou que a paixão durou vários anos, apesar de nunca ter sido correspondida. “Andei três anos a gostar dele”, confessou.

Cristina Ferreira recordou ainda que o jovem nunca lhe deu uma oportunidade na altura, mas garantiu que o desfecho da história acabou por lhe dar alguma satisfação. “Eu disse: um dia ainda hás de andar atrás de mim. E andou”, contou, entre risos.

A comunicadora explicou que os dois acabaram por seguir caminhos diferentes depois do nono ano. “Quando saímos do nono ano, eu fui para a escola de Loures e ele acho que foi para Mafra, não sei”, recordou. “Depois ainda me encontrou e fez olhinhos e eu ‘agora já não vens cá’”, revelou, divertida.

A partilha arrancou gargalhadas em estúdio e mostrou um lado mais pessoal da apresentadora.