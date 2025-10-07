Este é o segredo do amor dos amigos de Cristina Ferreira: «Dos casais mais felizes e apaixonados»

  Dois às 10
  Hoje às 15:31

Durante uma conversa com Daniela Santos, no programa Dois às 10, Cristina Ferreira recordou a história de um casal amigo que encontrou na dança uma forma de fortalecer a relação.

Durante a conversa com Daniela Santos, que esteve no Dois às 10 para apresentar a sua nova escola de dança, a DS Dance, Cristina Ferreira partilhou uma reflexão pessoal sobre o poder transformador da dança — inclusive nas relações amorosas.

A apresentadora recordou a história de um casal amigo que encontrou na dança uma forma de união e cumplicidade: “Dou sempre o exemplo. Acho que nas terapias de casal a dança devia ser aconselhada.”

Cristina contou que, há alguns anos, uma amiga sua convenceu o marido — que não gostava de dançar — a experimentar aulas de danças de salão. O resultado, disse, foi surpreendente e marcante: “Aquilo que eu vi nos dois foi incrível, até hoje. Ficaram tão ligados um ao outro por causa da dança. A felicidade com que falavam no dia em que iam dançar, e como se conheceram mais a partir daí... estão casados até hoje e são dos casais mais felizes e apaixonados.”

A partilha emocionou o momento e reforçou a ideia de que a dança pode ser muito mais do que uma arte ou um hobby — pode ser também uma forma de conexão emocional e reencontro entre duas pessoas.

