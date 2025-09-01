Cristina Ferreira reage à polémica sobre filha de Ana Duarte: «Gosto pouco de ser considerada aldrabona»

A apresentadora respondeu a críticas recebidas nas redes sociais e deixou tudo claro sobre a conversa com Riana, filha de Ana Duarte, cantora e ex-concorrente do Big Brother Verão.

Ana Duarte foi expulsa do «Big Brother Verão» e foi ao programa “Dois às 10” falar da prestação no reality show, mas também da polémica após a Curva da Vida, onde abordou o divórcio do pai da filha Riana.

Durante a conversa em estúdio, Cristina Ferreira recordou a presença da menina na emissão anterior e fez questão de esclarecer todo o processo: “Gosto pouco de ser acusada de mentirosa ou aldrabona e os teus pais confirmam se a Riana era para entrar. Quando ela se senta aí, eu pergunto: ‘Estás confortável?’ e ela disse que sim. Senti uma menina muito segura e que queria muito que o pai estivesse presente.”

A apresentadora acrescentou uma reflexão que tocou todos no estúdio: “Sabes que eu acho que ela se sentou aí para te defender.” As palavras deixaram Ana Duarte em lágrimas. Orgulhosa, respondeu de imediato: “Eu sei, tenho muito orgulho nesta menina.”

Ana Duarte foi surpreendida ao perceber a dimensão da polémica com o ex-marido. Veja a conversa completa: