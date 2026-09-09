Em biquíni, Cristina Ferreira celebra 49 anos na sua melhor forma física: «Que estrondo»

Cristina Ferreira está de parabéns. A Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI celebra esta quarta-feira, 9 de setembro, o seu 49.º aniversário e já assinalou a data nas redes sociais.

Depois de, na véspera, se ter despedido dos 48 anos com várias fotografias, incluindo uma em biquíni, a apresentadora voltou esta manhã ao Instagram para assinalar oficialmente a chegada dos 49.

“8 em ponto. Nasci à hora certinha. 49 ✨”, escreveu Cristina Ferreira, revelando assim a hora exata do nascimento.

A apresentadora tinha já feito a contagem decrescente para o aniversário na noite anterior. “Estou a horas do dia 9. Chegam os 49. Sim, faço contagem decrescente. Mas só nasci às oito da manhã. A minha mãe lembra-me sempre”, brincou, numa publicação onde surge de biquíni e em excelente forma física: «Que estrondo!», comentou Márcia Soares, ex-concorrente do Big Brother, bem como os vários elogios dos vários seguidores

Na nova publicação, Cristina Ferreira surge também junto ao mar e mostrou o bolo de aniversário, celebrando mais um ano de vida com os seus seguidores.

Aos 49 anos, a apresentadora continua a viver uma fase de grande destaque profissional, mantendo-se à frente de vários projetos da TVI e como uma das principais figuras do canal.