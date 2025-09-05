Fora de Portugal, Cristina Ferreira inicia contagem decrescente para o 48.º aniversário

  • Dois às 10
  • Há 1h e 50min

Cristina Ferreira celebra 48 anos na próxima terça-feira, 9 de setembro, mas já entrou em modo de festa. A apresentadora viajou até Madrid e partilhou com os fãs alguns detalhes desta escapadinha especial, que não se fica pelo país vizinho.

Cristina revelou nas redes sociais que esta viagem marca simbolicamente a despedida dos 47 anos. “Voei para Madrid que é sempre um bom ponto de partida. Está calor, gosto cada vez mais da cidade, e estou na Plaza Mayor onde fica o hotel”, escreveu.

Nas imagens que publicou, a apresentadora mostrou o quarto com vista para a praça e destacou a simpatia da equipa do hotel. “Uma cama realmente boa e uma equipa mesmo muito simpática. Vai ser curta a estadia que amanhã arranco bem cedo. Mas vale sempre a pena.”

Com a contagem decrescente para os 48, Cristina deixou ainda uma provocação aos seguidores: “Estou quase nos 48 (é só terça e às oito da manhã como diz a minha mãe). Adivinham para onde vou a seguir?”.

