«Não publicadas»: Cristina Ferreira mostra imagens inéditas e há um pormenor que salta à vista

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Cristina Ferreira continua a partilhar alguns dos momentos que marcaram a celebração dos seus 49 anos.

A apresentadora recorreu às redes sociais para mostrar fotografias que ainda não tinha publicado e há um pormenor que rapidamente chama a atenção: o bolo de aniversário.

Entre as imagens surge um registo das velas que assinalaram os 49 anos de Cristina Ferreira, colocadas sobre uma fatia de bolo. Pelo aspeto, a sobremesa parece tratar-se de uma tarte de amêndoa, com a habitual cobertura de amêndoa caramelizada.

«Não publicadas. E agora vamos aos nossos desafios. Vem aí muito trabalho mas também muito entusiasmo», escreveu a apresentadora na legenda da publicação.

A partilha surge numa altura de grande expectativa para Cristina Ferreira, que se prepara para abraçar um novo desafio profissional.

A apresentadora estreia, a 21 de setembro, o novo programa da TVI, ‘Roda da Sorte’, que ocupará o horário das 19 horas.