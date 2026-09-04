Aos 18 anos, filho de Cristina Ferreira toma decisão e segue as pisadas da mãe

Uma semana após o casamento, Inês viveu a maior dor: «Voltei da lua de mel com essa notícia»

Aos 18 anos, Tiago, filho de Cristina Ferreira, prepara-se para uma nova etapa da vida. O jovem vai entrar na universidade e já decidiu qual o caminho que quer seguir.

Em entrevista à SELFIE, a apresentadora falou sobre o crescimento do filho e não escondeu o orgulho ao vê-lo chegar à maioridade. “Já está um homem”, afirmou Cristina.

Tiago escolheu uma área ligada ao Marketing e à Gestão de Empresas, uma decisão que levou Cristina Ferreira a admitir que o filho pode ter herdado algumas das suas características.

Questionada sobre uma possível influência do seu percurso, a apresentadora brincou com a possibilidade de Tiago ter “a veia da mãe”.

Agora, o jovem prepara-se para deixar para trás os tempos de escola e dar os primeiros passos numa nova fase académica e pessoal.