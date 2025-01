Cristina Ferreira anuncia novidade: «Este lançamento é uma provocação»

Cristina Ferreira lança "PIPY", uma bruma íntima inovadora. Saiba mais

Cristina Ferreira, uma das figuras mais icónicas da televisão portuguesa e empreendedora de renome, revelou recentemente o lançamento de um novo produto do seu novo projeto "Eu Sou Gira". A novidade, intitulada "PIPY", foi anunciada através das redes sociais, numa publicação partilhada tanto na conta pessoal da apresentadora como na página oficial do projeto. Este lançamento vem reforçar o compromisso da marca em celebrar a liberdade, a confiança e o empoderamento feminino.

Na descrição que acompanha o anúncio, Cristina Ferreira descreve o produto como uma "bruma íntima", destacando a essência provocadora e inovadora do mesmo. A mensagem, carregada de simbolismo, incentiva as mulheres a abraçarem a sua autenticidade e a descobrirem o poder que reside em si mesmas. Segundo as palavras de Cristina Ferreira, “A partir de hoje não saias de casa sem o teu PIPY”, uma frase que convida as consumidoras a integrarem este novo item nas suas rotinas diárias.

Veja, em baixo, a publicação original.

O que é o "PIPY"?

"Eu Sou Gira" apresenta o "PIPY" como uma "bruma íntima", um produto que promete proporcionar frescura e bem-estar ao longo do dia. Embora os detalhes técnicos do produto ainda não tenham sido completamente divulgados, a escolha de palavras como “provocação” e “poder” sugere que o "PIPY" é mais do que um simples cosmético, mas sim um símbolo de confiança e liberdade para as mulheres modernas.

A campanha de lançamento, protagonizada pela própria Cristina Ferreira, é acompanhada de mensagens fortes e inspiradoras, como “Somos mulheres livres, com palavra, confiantes e no caminho da felicidade”. Estas declarações reforçam o posicionamento da marca como uma aliada das mulheres que procuram afirmar-se na sociedade contemporânea.

O "PIPY" já está disponível para compra através da plataforma oficial da marca "Eu Sou Gira".

Impacto nas Redes Sociais

O lançamento de "PIPY" já está a gerar uma onda de reações nas redes sociais. A publicação no Instagram recebeu milhares de "gostos" e comentários. Este sucesso nas redes sociais reflete a capacidade de Cristina Ferreira em conectar-se com o público, não apenas através do seu carisma como apresentadora, mas também pela sua visão enquanto empreendedora.