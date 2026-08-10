Cristina Ferreira não esconde entusiasmo: «Espero o ano inteiro por esta altura com um brilho no olhar»

20 anos depois, este casal do «Big Brother» resiste ao tempo. E o filho já segue os passos do pai

Cristina Ferreira partilhou este domingo, dia 9, uma memória muito especial ligada à infância.

A apresentadora Cristina Ferreira recorreu às redes sociais para assinalar a chegada dos figos, um fruto que aguarda durante todo o ano. "E chegaram os figos. Espero o ano inteiro por esta altura com um brilho no olhar. Porque me leva à infância", começou por escrever.

Cristina Ferreira recordou depois as tardes passadas a brincar nas figueiras, revelando o significado especial que este fruto continua a ter na sua vida. "Passei tardes inteiras a brincar nas figueiras. É o meu fruto favorito. Ou talvez seja só a minha melhor memória", confessou.

Recorde ainda: Fruta preferida de Cristina Ferreira cresce à porta de casa da apresentadora. E ajuda a prevenir o envelhecimento celular