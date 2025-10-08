Cristina Ferreira revela um dos segredos para ter sucesso e ser feliz: «É o maior ensinamento»

  • Dois às 10
  • Há 2h e 37min

Durante o Dois às 10, Cristina Ferreira partilhou uma reflexão ao conversar com uma convidada.

O Dois às 10 recebeu Adriana, uma mulher de 50 anos que emocionou Cristina Ferreira e Cláudio Ramos ao partilhar uma história de superação. Depois de um passado marcado pela dor e por momentos de profundo desespero, Adriana encontrou forças para recomeçar e transformar a dor em coragem.

Durante a conversa, Cristina Ferreira deixou uma mensagem forte sobre a importância de assumir o controlo da própria vida: “Acho que é o maior ensinamento. A nossa vida é nossa, ninguém faz por nós. O caminho somos nós que o fazemos. Ninguém pode julgar nem tomar decisões por nós — e as pessoas tomam decisões pelos outros.”

Adriana contou que esteve presente na Web Summit, onde ouviu Cristina partilhar uma história pessoal e se identificou com as suas palavras. “Conta uma parte de uma decisão da sua vida sem dizer nada a ninguém. E eu, quando saí de uma associação, uma parceria que tinha, também não disse nada. Então, às 10h59, que foi o que a Cristina disse, mas por outras palavras, eu era espetacular. Às 11h, quando se soube, passei de bestial a besta”, revelou.

Cristina reagiu com serenidade: “Mas era a minha decisão.” Adriana concordou e confessou que ouvir a apresentadora a falar lhe trouxe conforto e coragem: “Mesmo que as pessoas não entendam isso, já valeu a pena vir à palestra. Eu tinha que vir aqui porque aquilo estava-me a angustiar.”

Dirigindo-se diretamente à apresentadora, a convidada terminou: “Serviu de intermediária sem saber.”

Temas: Cristina Ferreira Apresentadora Dois às 10

