Em momento raro, Cristina Ferreira mostra tradição da família: «A certeza de um colo que não falha»

Cristina Ferreira partilhou com os seguidores uma tradição familiar que, apesar de simples, tem para si um significado muito especial. A apresentadora recorreu às redes sociais para mostrar uma fotografia que representa uma das formas de amor que continua bem presente na sua família.

«Há tantas formas de amar», começou por escrever Cristina Ferreira, antes de explicar o gesto que atravessa gerações. «Na minha família, ainda se faz sopa para os filhos ou netos levarem para casa. Vai assim no tacho, com o pano atado», revelou a apresentadora do “Dois às 10”.

A imagem mostra precisamente o tacho de sopa preparado para ser levado para casa, um gesto que, para Cristina, vai muito além da comida. «E, ali dentro, vai a certeza de um colo que não falha», refletiu.

Através desta partilha, Cristina Ferreira acabou por revelar aos seguidores um dos pequenos gestos que, no seu entender, traduzem o amor dentro da família. Uma tradição simples, mas carregada de significado e que continua a fazer parte do dia a dia dos seus familiares.