«Estamos juntas outra vez»: Cristina Ferreira surpreende com novidade

  • Dois às 10
  • Hoje às 09:03

Com a elegância que lhe é reconhecida, Cristina Ferreira deixou os fãs em suspense ao anunciar, nas redes sociais, que está prestes a revelar uma novidade especial.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Nas redes sociais, a apresentadora Cristina Ferreira mostrou algumas das novas malas que recebeu da Rufel, marca com a qual tem uma relação especial, e deixou no ar uma mensagem que já fez correr muita curiosidade: “Estamos juntas outra vez, mas por um motivo especial e Gira… mas um dia destes eu conto”.

A frase não passou despercebida, sobretudo porque Cristina fez referência à sua própria marca — Gira —, levantando a possibilidade de uma colaboração.

Na publicação, Cristina mostrou imagens antigas que despertaram a nostalgia dos fãs, ao mesmo tempo que exibiu algumas das novas malas que lhe chegaram recentemente.

Para já, Cristina Ferreira prefere manter o mistério. Mas uma coisa é certa: a novidade promete dar que falar.

Temas: Cristina Ferreira Apresentadora Dois às 10

RELACIONADOS

Cristina Ferreira reage à polémica sobre filha de Ana Duarte: «Gosto pouco de ser considerada aldrabona»

Cristina Ferreira põe «mãos à obra» para realizar sonho antigo: «A casa que guarda a mais bonita história de amor»

Longe dos holofotes, Cristina Ferreira partilha: «Percebo agora quem escolhe esta zona para férias todos os anos»

Fora do Estúdio

Ruth Marlene declara-se a famosa cantora: «Nunca me traiu»

Há 32 min

A lutar contra um cancro, antiga apresentadora da TVI declara-se ao companheiro: «Obrigada por me teres trazido felicidade»

Hoje às 09:13

«Eu há 20 anos»: Cristina Ferreira surpreende ao mostrar fotos inéditas

Hoje às 09:01

«Notícia do ano»: famosas reagem à gravidez de conhecida influencer portuguesa

Ontem às 16:03

De férias em destino de sonho, Ana Guiomar mostra-se feliz ao lado de companhia especial

Ontem às 15:38

António Leal e Silva já reagiu aos rumores que dão conta de uma relação próxima com Diogo Bordin

Ontem às 10:30

A história que marca a família de Cristina Ferreira: «O meu avô morreu de amor»

Ontem às 09:27
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira faz esclarecimento sobre filha de Ana Duarte: «Gosto pouco de ser acusada de mentirosa»

Ontem às 12:07

Cristina Ferreira recebe mensagem no telemóvel e lê em direto: «Ainda ofereceu um estalo na cara da minha mãe»

Há 3h e 50min

No dia em que Catarina Miranda for ao «Dois às 10», é isto que vai acontecer

Ontem às 09:58

Adriano Silva Martins revela: «A Catarina Miranda e o João Moura Caetano...»

Ontem às 11:13

Signos

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

Hoje às 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Receitas

Convidados inesperados? 20 receitas de sobremesas fáceis e rápidas para ter sempre à mão

29 ago, 17:54

Dê uma nova vida às bananas maduras com esta receita

28 ago, 16:30

Estes bombons de framboesa estão virais. E nós temos a receita

28 ago, 16:00

Descobrimos como preparar pão de queijo na air fryer

28 ago, 15:00

Fotos

Ruth Marlene declara-se a famosa cantora: «Nunca me traiu»

Há 32 min

Dos ovos ao arroz: descubra os 10 alimentos que não devem ser aquecidos no micro-ondas

Há 51 min

O truque surpreendente que ajuda a remover pelos de animais da roupa

Há 1h e 19min

A figura do Governo que Cristina Ferreira admira: «É das minhas maiores curiosidades»

Há 1h e 33min