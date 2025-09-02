«Estamos juntas outra vez»: Cristina Ferreira surpreende com novidade

Com a elegância que lhe é reconhecida, Cristina Ferreira deixou os fãs em suspense ao anunciar, nas redes sociais, que está prestes a revelar uma novidade especial.

Nas redes sociais, a apresentadora Cristina Ferreira mostrou algumas das novas malas que recebeu da Rufel, marca com a qual tem uma relação especial, e deixou no ar uma mensagem que já fez correr muita curiosidade: “Estamos juntas outra vez, mas por um motivo especial e Gira… mas um dia destes eu conto”.

A frase não passou despercebida, sobretudo porque Cristina fez referência à sua própria marca — Gira —, levantando a possibilidade de uma colaboração.

Na publicação, Cristina mostrou imagens antigas que despertaram a nostalgia dos fãs, ao mesmo tempo que exibiu algumas das novas malas que lhe chegaram recentemente.

Para já, Cristina Ferreira prefere manter o mistério. Mas uma coisa é certa: a novidade promete dar que falar.