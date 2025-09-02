«Eu há 20 anos»: Cristina Ferreira surpreende ao mostrar fotos inéditas

Cristina Ferreira abriu o coração e partilhou com os seguidores um registo especial: uma das primeiras campanhas publicitárias em que participou.

A apresentadora confessou ter criado uma ligação única com a marca portuguesa Rufel: “Fiquei sempre com um carinho especial e fui acompanhando o progresso da marca”, escreveu.

Na publicação, Cristina mostrou imagens antigas que despertaram a nostalgia dos fãs, ao mesmo tempo que exibiu algumas das novas malas que lhe chegaram recentemente.

Ao revisitar esse capítulo da sua vida, a apresentadora sublinhou a importância das primeiras oportunidades que marcaram a sua carreira e fez questão de valorizar a parceria com uma marca nacional que tem vindo a crescer no mercado, além de deixar no ar uma novidade que será divulgada em breve.