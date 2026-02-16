Família de Cristina Ferreira cresceu: «Nasceu um bebé»

Sem adiantar muito pormenores, a apresentadora partilhou a notícia com todos os seguidores.

Cristina Ferreira começou este domingo, dia 15, com uma notícia feliz e fez questão de a partilhar com os seguidores.

Através da sua página de Instagram, a apresentadora revelou que a família está a viver um momento muito especial. “Este dia começa de uma forma especial, porque nasceu um bebé na nossa família”, escreveu na legenda de uma fotografia captada na Ericeira.

A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI, de 47 anos, não adiantou mais detalhes sobre o nascimento, deixando no ar a curiosidade sobre quem é o novo membro da família.