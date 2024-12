Gonçalo Quinaz elogia atitude de Cristina Ferreira em momento delicado no «Secret Story»: «Fizeste o mais correto»

Gonçalo Quinaz destacou a postura da apresentadora durante um momento sensível na última gala do «Secret Story»

Como é habitual às segundas-feiras, Gonçalo Quinaz esteve presente no Dois às 10 para comentar a última gala do Secret Story.

O comentador destacou a postura de Cristina Ferreira ao receber Juliana, que foi expulsa pelos portugueses, no estúdio.

Com receio de que Juliana, ao entrar no estúdio, se dirigisse a Diogo Afonso, que, após sair do reality show, perdeu o interesse em esperar pela amiga especial, Cristina Ferreira acolheu Juliana de braços abertos no momento da sua chegada.

«Primeiro, quero destacar o cuidado que tiveste com a Juliana. Estávamos todos curiosos para ver como seria a entrada dela, a reação dela ao ver o Diogo Afonso, se ela correria para ele, se ele se levantaria… não sabíamos. Mas tu seguraste-a ali ao pé de ti. Acho que fizeste muito bem! O que fizeste foi, sem dúvida, o mais correto», elogiou Gonçalo Quinaz a Cristina Ferreira.

Momentos depois, durante a conversa com Juliana, Cristina Ferreira admitiu que estava realmente apreensiva no momento da chegada da ex-concorrente ao estúdio. «Confesso que foi uma das entradas que mais emoções me causou. Eu sentia que procuravas algo, estavas tão perdida, tão aflita, só querias chegar perto de mim...», disse. «Estavas tão aflita que eu só queria que chegasses até mim», concluiu a apresentadora, com o coração aberto para a ex-concorrente.

