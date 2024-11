Há uma coisa que incomoda Cristina Ferreira nas galas do «Secret Story»: «Não gosto!»

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Jéssica Vieira foi expulsa na passada gala do «Secret Story», tendo acumulado apenas 21% dos votos dos espetadores. Na sua chegada ao estúdio da gala, foi recebida de braços abertos pela mãe no palco, que «roubou» a filha de Cristina Ferreira nos primeiros instantes desta em estúdio.

A apresentadora falou sobre esse momento no programa das manhãs «Dois às 10» e admitiu que, enquanto apresentadora, essa repetida atitude das famílias é algo que a incomoda bastante.

«Enquanto apresentadora, não gosto muito que as famílias façam isso por um motivo», começou por dizer, referindo-se ao facto de a maioria dos pais pararem os filhos a meio da sua entrada no palco. «Aquele é o momento mais especial, é o regresso há realidade», explicou ainda. «É uma passadeira para se mostrarem e as pessoas agarram-se e a gente deixa de os ver e deixam de ter aquele momento de brilho», rematou, justificando a sua opinião.

O reencontro com o namorado (também no palco)

Não foi só a mãe de Jéssica que a recebeu calorosamente, mas também o namorado, Afonso Leitão. Momentos depois de ter chegado ao estúdio, a jovem reencontrou-se com o namorado, Afonso Leitão, com quem trocou um emotivo abraço e um beijo apaixonado.