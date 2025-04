Cristina Ferreira é vítima de «assalto». Todos os detalhes do incidente aqui

«Fui assaltada», revelou a apresentadora, na sua página de Instagram.

Em tom de brincadeira, Cristina Ferreira surpreendeu os seguidores ao partilhar, na sua página de Instagram, uma história de um «assalto» que ocorreu no seu camarim. «Fui assaltada. 😂 A explicação no reels 😜», escreveu a apresentadora.

No reels que partilhou, Cristina Ferreira revelou, de forma descontraída, que no seu camarim todos querem provar as famosas gomas da sua marca, Gira. A apresentadora, que recentemente lançou uma linha de suplementos alimentares em forma de gomas, explicou com um sorriso no rosto que, no seu camarim, as gomas se tornaram o «objeto de desejo» de todos. «Vou escondê-las à chave», afirmou, em risos.

As gomas da marca Gira, desenvolvidas com uma fórmula exclusiva, têm como objetivo auxiliar na redução do inchaço abdominal e promover o bem-estar digestivo, oferecendo uma alternativa prática e saborosa a quem procura melhorar a saúde intestinal de forma simples e eficaz. Com ingredientes que ajudam na digestão, estas gomas são uma das novidades que Cristina Ferreira trouxe recentemente ao mercado e, pelo vistos, estão a causar sensação.