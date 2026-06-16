Jovem com autismo surpreende Cristina Ferreira com presente especial. E há um detalhe que tocou a apresentadora

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A emissão desta terça-feira, 16 de junho, do programa Dois às 10, da TVI, ficou marcada por um momento de carinho protagonizado por Cristina Ferreira e um jovem convidado.

Durante a conversa com Martim e a mãe, Tatiana Almeida, que vieram ao programa dar a conhecer o projeto de criação e venda de velas desenvolvido pelo jovem, diagnosticado com autismo, a apresentadora foi surpreendida com um presente muito especial.

Martim ofereceu a Cristina Ferreira uma vela personalizada, preparada especialmente para si. Sensibilizada com o gesto, a comunicadora fez questão de agradecer em direto e destacar os detalhes da oferta. “Mas muito trabalho aqui, que eu já vejo aqui muitas velas para vender, Martim. E uma que tu trazes para me oferecer, muito obrigada, porque está aqui, tem o meu nome, tem também a Nossa Senhora de Fátima, porque tu sabes que eu confio e que acredito, portanto muito obrigada”, afirmou.

O projeto apresentado por Martim começou como um passatempo, mas acabou por transformar-se numa importante ferramenta de autonomia e realização pessoal, conquistando também o carinho do público presente em estúdio e dos telespectadores.

Temas: Cristina Ferreira Autismo Dois às 10 Nossa Senhora de Fátima
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