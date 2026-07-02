«Que mulherão!»: de férias, Cristina Ferreira posa em biquíni e impressiona com excelente forma física

Após vencer o Desafio Final, Pedro Jorge protagoniza momento que as câmaras não mostraram

Cristina Ferreira continua a aproveitar uns dias de férias em Bali, na Indonésia, e as mais recentes fotografias partilhadas nas redes sociais não passaram despercebidas aos seguidores.

Nas imagens, a apresentadora e diretora de Entretenimento e Ficção da TVI surge de biquíni enquanto desfruta das paisagens paradisíacas da ilha, mostrando a excelente forma física.

A publicação rapidamente encheu-se de reações e elogios por parte dos fãs, que fizeram questão de destacar a boa condição física da comunicadora. «Mulherão», escreveu um seguidor.

«Incrível forma física», comentou outro. Houve ainda quem elogiasse a silhueta de Cristina Ferreira, deixando mensagens como «Está incrível... corpo esculpido».

Além dos comentários sobre a sua forma física, muitos seguidores aproveitaram também para desejar boas férias à apresentadora, que tem partilhado vários momentos da viagem ao lado do filho, Tiago, e do namorado, João Monteiro