Cristina Ferreira apresenta bebé especial: «És um bebé meu!». Conheça a história

Cristina Ferreira ficou rendida ao pequeno Duarte Maria, filho de Isa e Domingos, ex-concorrentes d'«O Triângulo»

Cristina Ferreira recebeu esta segunda-feira, 11 de novembro, no «Dois às 10», Isa Oliveira e Domingos Terra, ex-concorrentes d' «O Triângulo». O casal, que se conheceu no reality show apresentado por Cristina Ferreira, apresentou em televisão, pela primeira vez, o primeiro filho em comum, Duarte Maria, fruto do amor que nasceu dentro da casa mais vigiada do país.

«Fico mesmo muito feliz. És um bebé meu! Fui eu que fiz-te nascer!», começou por dizer a apresentadora, ao olhar para o retrato feliz dos ex-concorrentes com o filho, realçando que foi no reality show que apresentou que Isa e Domingos se conheceram e, por isso, «fez nascer» Duarte Maria.

Momentos depois da entrevista e antes de lançar um intervalo, Cristina Ferreira pegou no bebé ao colo e acabou por protagonizar um momento de ternura, ao ter uma «conversa com o bebé», que soltou vários sorrisos às palavras que ouvia da apresentadora.