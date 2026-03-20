Cristina Ferreira disse-lhe que tem a “cara perfeita para a televisão”. Hoje, vende imóveis de luxo

Depois de ouvir de Cristina Ferreira que tinha “cara perfeita para a televisão”, a ex-concorrente de reality shows da TVI segue um caminho totalmente diferente longe dos ecrãs.

A ex-concorrente do Secret Story, Bernardina Brito, numa recente passagem em televisão foi muito elogiada por Cristina Ferreira.

Assim que entrou em estúdio, a apresentadora não escondeu a admiração pelo novo visual da convidada: “Tens a cara mais bonita. Fica perfeita em televisão”, afirmou, rendida.

Apesar do reconhecimento e de continuar a ser uma figura marcante para o público, Bernardina parece estar focada num caminho diferente — longe dos ecrãs. Nas redes sociais, a ex-concorrente anunciou uma nova fase profissional, revelando que se tornou consultora imobiliária: “Estou oficialmente a representar a Century 21 (…) quem sabe posso vir a vender ou a arranjar comprador para a tua casa”.

Entusiasmada com o desafio, explicou ainda que esta mudança está alinhada com uma paixão antiga: “Quem me conhece sabe que eu sempre tive uma paixão enorme (…) passo os dias a ver casas na net”. A nova aposta surge numa fase de aprendizagem, mas com ambição clara: “Ainda estou numa fase de formação, mas tenho para vos entregar confiança”.

Entre elogios à sua imagem televisiva e uma nova aventura profissional, Bernardina Brito mostra-se determinada em reinventar-se — agora no mundo imobiliário