Sem papas na língua: Cristina Ferreira opina sobre concorrente do «Big Brother 2025»

A apresentadora não hesitou em expressar a sua opinião sincera e direta sobre um dos concorrentes do «Big Brother 2025»

Na emissão de hoje de Dois às 10, Cristina Ferreira não perdeu a oportunidade de fazer um comentário divertido sobre Gonçalo Beja da Costa, o concorrente mais velho da casa. A apresentadora fez questão de brincar, dizendo: "Vamos ao Gonçalo, o mais velho da casa... ou vai ser insuportável ou vai ser uma planta."

Gonçalo Beja da Costa, de 44 anos, é artista plástico, licenciado e mestre em Psicologia Clínica, mas nunca exerceu na área. Com uma vida dividida entre Lisboa e o Alentejo, ele dedica o seu tempo à arte e à equitação, além de se envolver em atividades de voluntariado. Apesar de ser descrito como alguém com um feitio forte e, de certa forma, reservado, Gonçalo não esconde que está numa das melhores fases da sua vida e acredita que o Big Brother pode ser uma boa oportunidade para se testar.

O Feitio Forte e as Expectativas de Cristina Ferreira

Em relação ao comportamento de Gonçalo na casa, Cristina não teve dúvidas em lançar o seu palpite de forma divertida: "Ou vai ser insuportável, ou vai ser uma planta." A apresentadora reconheceu que, dado o feitio forte de Gonçalo, ele poderá ser uma presença impositiva ou, por outro lado, adotar uma postura mais discreta. Cinha Jardim, por exemplo, mostrou-se fã do concorrente, dizendo: "Eu gosto dele, é muito bem educado. Tem bom visual." No entanto, Luísa Castel-Branco não concordou com a parte do "bom visual", gerando um pequeno desacordo entre as comentadoras.

Gonçalo Quinaz fez um reparo ao concorrente explicando que ao contrário do que foi mostrado na sua apresentação em vídeo, Gonçalo na cadeira quente parecia ser uma pessoa diferente: "Tudo o que disse na sua apresentação em vídeo foi muito interessante, mas na cadeira quente parecia uma outra pessoa." Essa observação gerou alguma polémica e levantou dúvidas sobre a verdadeira personalidade do concorrente.

A postura de Gonçalo no Big Brother 2025 continua a gerar especulação. Será que ele vai revelar-se uma "planta", mais recatado e na sua própria esfera, ou será "insuportável", criando atritos e tensões com os outros concorrentes? O que é certo é que, com o seu feitio forte e as primeiras interações já a gerar discussão, Gonçalo Beja da Costa tem tudo para ser uma das figuras desta edição.