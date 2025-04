Cristina Ferreira tem um favorito… e também quem não suporta no «Big Brother»

Luís Gonçalves volta a agitar a casa do Big Brother logo pela manhã com novo atrito

Cristina Ferreira não esconde as suas preferências no «Big Brother». A apresentadora já tem um concorrente de eleição, mas também há quem lhe tire a paciência.

Durante a habitual conversa de café no programa «Dois às 10», Cristina Ferreira surpreendeu ao partilhar a sua opinião sobre alguns dos concorrentes do «Big Brother».

Sem rodeios, a apresentadora revelou: «Eu tenho a dizer que não posso com o Luís!», referindo-se a Luís Gonçalves. Cristina foi mais longe e comparou o comportamento do concorrente ao de uma figura bem conhecida do mesmo formato: «Era um bocadinho como o David [Diamond]», disse, insinuando semelhanças nas atitudes e na forma como ambos se posicionam no jogo.

Apesar de não simpatizar com Luís, destacou os seus favoritos dentro da casa: «Gosto da Solange, gosto da Érica», deixando clara a sua preferência por concorrentes que, segundo ela, mostram outra postura.

Ainda sobre Luís, fez questão de sublinhar que, na sua ótica, a imagem que Luís tem cá fora não corresponde à realidade: «Não gosto é de se estar a embelezar o Luís quando ele não é isso tudo que as pessoas estão a dizer», concluiu, esclarecendo de forma direta o seu posicionamento.