Cristina Ferreira para Bruno Savate: «Ainda tu andavas a brincar, já eu era apresentadora»

  • Dois às 10
  • Hoje às 13:03

O reencontro entre Cristina Ferreira e Bruno Savate no “Dois às 10” ficou marcado por uma conversa intensa e sem filtros. A apresentadora e o ex-concorrente trocaram opiniões sobre os reality shows da TVI, falaram do impacto dos aviões e da imparcialidade do jogo.

O reencontro entre Cristina Ferreira e Bruno Savate, esta terça-feira, no “Dois às 10”, foi tudo menos aborrecido. A apresentadora e o ex-concorrente de reality shows da TVI protagonizaram uma conversa franca e direta, com opiniões distintas.

O diálogo começou com as críticas de Bruno Savate, que tem defendido publicamente que alguns concorrentes dos reality shows são “protegidos” pela produção. Cristina Ferreira respondeu sem rodeios.

Cristina fez questão de esclarecer a posição da produção e da equipa que está por trás dos formatos de sucesso da TVI: “Eu tenho-te mesmo muito respeito e já te disse, tenho muito respeito por todos os participantes de reality shows. Agora, vocês não queiram ser mais inteligentes que uma equipa que há 25 anos faz isto e que protege — volto a dizer — protege as pessoas que ali entram. Há uma coisa que nós queremos sempre: que ninguém saia dali pior do que entrou.”

Cristina terminou depois de Savate mostrar a opinião sobre a apresentadora: “Tu andavas a brincar, já eu era apresentadora. (...) Quando entras não tentas ser o melhor jogador? Eu tento ser a melhor apresentadora. Eu vivo as coisas como vocês vivem. Já tive muitos dias desta edição a apresentar com as pernas a tremer, aflita com eles. Isso é viver com emoção aquilo que é um programa de televisão onde estão pessoas"

Apesar das divergências, a conversa terminou num clima descontraído, com Savate a revelar quem são os seus favoritos e a apelar às inscrições na nova edição do Secret Story.

Veja a conversa na íntegra:

Temas: Cristina Ferreira Bruno Savate Dois às 10

