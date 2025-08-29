"Não sei o que faça": Cristina Ferreira pede ajuda a todos

Num apelo publicado no Instagram, a nossa apresentadora pede a ajuda de todos

Cristina Ferreira está em contagem decrescente para celebrar o seu 48.º aniversário – já no próximo dia 9 de setembro – e, como sempre, gosta de o fazer em grande. Mas, antes da festa, há uma dúvida que está a dar que falar…

A nossa apresentadora recorreu ao Instagram para partilhar três imagens de setembro de 2022, em que surge com o cabelo mais curto. Ao rever os registos, Cristina confessou ter ficado com vontade de voltar a cortar o cabelo e decidiu pedir ajuda aos fãs.

“Em contagem decrescente para fazer anos. Sempre gostei de os celebrar. E estas são das minhas fotos favoritas de sempre. Sempre que as vejo apetece-me cortar o cabelo. Corto? 😅”, escreveu.

Nos stories, reforçou a indecisão com uma mensagem simples, mas cheia de significado: “Não sei o que faça”.

Entre elogios, conselhos e muitas recomendações para avançar, a caixa de comentários encheu-se rapidamente de opiniões. Afinal, Cristina já nos habituou a mudanças de visual que marcam tendências e, claro, os seguidores não querem deixar de dar a sua palavra.

Agora, resta esperar para perceber se, além da festa de aniversário – que promete, como sempre, surpreender –, Cristina Ferreira vai também brindar os fãs com um novo look.