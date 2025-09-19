Cristina Ferreira esgota calças em apenas uma hora

Em menos de uma hora, as calças de Cristina Ferreira já não estavam disponíveis, mostrando mais uma vez a enorme influência da apresentadora no mundo da moda e no gosto do público.
Cristina Ferreira volta a encantar os seus seguidores e clientes com mais uma peça de roupa que está a gerar grande atenção. Desta vez, trata-se de umas calças castanhas com tachas nas laterais que, em poucas horas, se tornaram um verdadeiro sucesso de vendas.
A apresentadora do Secret Story partilhou no Instagram um carrossel de imagens e, numa delas, deixou uma mensagem que revela o impacto da peça: «Vocês esgotam estas calças numa hora».
O modelo estava disponível no site Cristina em vários tamanhos e custa 69,95 euros, mas a procura foi tão elevada que os tamanhos L e XL já se esgotaram. Restam apenas os tamanhos XS, S e M, ainda acessíveis para quem não quer perder a oportunidade de recriar o look da apresentadora.
No site, é possível encontrar outras peças e conjuntos que mantêm a mesma linha de elegância e versatilidade, características que têm fidelizado os fãs e impulsionado as vendas. .
Cristina Ferreira continua a ser uma referência de estilo para muitas mulheres. Recorde-se ainda que, este mês, a apresentadora lançou uma nova tendência ao surgir com um corte de cabelo curto e moderno, que lhe rendeu inúmeros elogios e promete inspirar muitas mulheres neste outono.