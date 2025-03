Sabe quantos quilómetros faz Cristina Ferreira a pé, logo de manhã? Nós mostramos-lhe

Em dia de folga, Cristina Ferreira mostra passeio com o namorado: «Amor com amor se paga»

Num post nas redes sociais, Cristina Ferreira partilhou alguns detalhes do seu dia de quarta-feira, 5 de março.

A apresentadora começou por revelar que acordou às 6h e que, às 6h30, estava no ginásio. A foto que publicou mostra que percorreu cerca de 6 km durante o treino.

No entanto, o dia não se resumiu ao exercício físico. Cristina Ferreira também partilhou imagens e vídeos de momentos que marcaram o resto do seu dia, como um almoço fora e um passeio no final do dia pela Ericeira. Na legenda da publicação, escreveu: «De hoje. Quando se acorda às seis da manhã o dia é longo. E começou a chover».