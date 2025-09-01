Cristina Ferreira vai reconstruir a casa onde "nasceu": «Onde eles estiverem vão gostar de ver a neta a pôr mãos à obra»

Cristina Ferreira surpreendeu os seguidores ao anunciar que vai dar uma nova vida a uma casa muito especial: a primeira da família Ferreira.

Cristina Ferreira decidiu embarcar num projeto carregado de simbolismo. A apresentadora revelou, através do Instagram, que vai reconstruir a casa antiga da família, situada no local onde nasceu o pai e onde guardam-se memórias profundas.

"Eu nasci aqui. Porque aqui nasceu o meu pai. Esta é a primeira casa da família Ferreira. Onde muitos dos meus nasceram e cresceram. A única memória que tenho da minha avó está neste portão de entrada. Nem sei como a guardei. Tinha apenas dois anos".

A apresentadora recordou ainda a forte ligação dos avós e como a casa ficou sem ninguém após a morte da avó: "Quando ela morreu, há 45 anos, o meu avô morreu de amor. Ficou à espera de a reencontrar anos a fio, desistiu mesmo de viver. Esta casa ficou sem ninguém. Só memórias. Que agora vou reconstruir."

Cristina sublinhou que este sempre foi "um sonho antigo" e que agora chegou o momento de o concretizar: "Onde eles estiverem, vão gostar de ver a neta a pôr mãos à obra. Pedra sobre pedra."

O anúncio deixou a caixa de comentários repleta de mensagens de carinho. Entre os muitos comentários, destacam-se os de algumas figuras públicas: "São estes os projetos que trazem um sentido bonito à nossa passagem com amor e respeito", escreveu Sara Prata.