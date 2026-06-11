Cristina Ferreira deixa rasgados elogios a famosa portuguesa: «Tu és muito sexy. Ninguém diz a tua idade»

  • Dois às 10
  • Hoje às 14:52
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Cinha Jardim foi surpreendida esta terça-feira no programa Dois às 10, da TVI, com uma participação especial da irmã, que aproveitou a ocasião para destacar algumas das qualidades que mais admira na comentadora.

Durante a conversa, foram recordados vários momentos da vida pessoal e profissional de Cinha Jardim, atualmente com 69 anos e uma das comentadoras mais populares – e também mais controversas – dos reality shows da TVI.

No final da homenagem, Cristina Ferreira não escondeu a admiração pela convidada e fez-lhe um elogio que apanhou todos de surpresa. “Tu és uma mulher muito sexy, espero que tenhas a noção. Tens imagens incríveis e ninguém diz a tua idade. Continuas a ser muito sexy”, afirmou a apresentadora em direto.

As palavras de Cristina Ferreira deixaram Cinha Jardim visivelmente agradada, num momento marcado pelo carinho e reconhecimento. Ao longo dos anos, a comentadora tem conquistado uma legião de seguidores, não só pelas opiniões que partilha em televisão, mas também pela forma descontraída como encara a vida e a passagem do tempo.

 

Temas: Cristina Ferreira Cinha Jardim Dois às 10 TVI Secret Story
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

A Não Perder

Peritos em limpezas borrifam vinagre à volta da sanita. Saiba porquê

Hoje às 17:00

Em dia especial, apresentador da TVI faz declaração de amor ao namorado: «Se calhar, mudo o verbo para amar»

Hoje às 15:45

No dia de aniversário, ex-concorrente do Big Brother é pedida em casamento: «Disse sim ao amor da minha vida»

Hoje às 15:19

As "Caraíbas da Europa" existem. E poucos turistas conhecem

Hoje às 15:00

Está a chocar o mundo. Casal atira-se do 36.º andar com o filho que sofria de uma doença terminal

Hoje às 14:17

Digno de filme. Apresentadora da TVI é pedida em casamento: «Disse sim!»

Hoje às 11:50

Estreia de Jéssica Vieira na música tem um detalhe que não passou despercebido: um dos músicos é marido de uma famosa cantora

Hoje às 09:42
MAIS

Mais Vistos

Pais atiram-se com o filho com doença terminal de um 36.º andar

Hoje às 12:52

Ex-concorrentes de reality show vão casar em direto na TVI

Hoje às 10:07

Cristina Ferreira reage a Especial do “Secret Story – Desafio Final”: “Foi muito duro”

Hoje às 10:03

Com apenas 14 anos, Camila ficou grávida e só descobriu aos 6 meses de gravidez

Hoje às 11:23

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de junho

1 jun, 11:18

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Previsões para abril: saiba o que o seu signo pode esperar no amor, trabalho e saúde

31 mar, 12:26

Receitas

Quem prova estas sardinhas no forno jura que foram feitas na brasa

Hoje às 16:00

Fácil, económica e deliciosa: a receita perfeita para reunir a família à mesa nos Santos Populares

8 jun, 10:57

Não vai acreditar como é fácil fazer uma omelete francesa em casa

1 jun, 17:00

Nunca pensámos trocar os clássicos de praia (até provarmos esta salada)

29 mai, 17:00

Fora do Estúdio

Em dia especial, apresentador da TVI faz declaração de amor ao namorado: «Se calhar, mudo o verbo para amar»

Hoje às 15:45

No dia de aniversário, ex-concorrente do Big Brother é pedida em casamento: «Disse sim ao amor da minha vida»

Hoje às 15:19

Digno de filme. Apresentadora da TVI é pedida em casamento: «Disse sim!»

Hoje às 11:50

Brilha na televisão há décadas e acaba de celebrar 47 anos. Sabe quem é este menino?

Ontem às 14:27

Fotos

Peritos em limpezas borrifam vinagre à volta da sanita. Saiba porquê

Hoje às 17:00

Quem prova estas sardinhas no forno jura que foram feitas na brasa

Hoje às 16:00

Em dia especial, apresentador da TVI faz declaração de amor ao namorado: «Se calhar, mudo o verbo para amar»

Hoje às 15:45

No dia de aniversário, ex-concorrente do Big Brother é pedida em casamento: «Disse sim ao amor da minha vida»

Hoje às 15:19