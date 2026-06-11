Cristina Ferreira deixa rasgados elogios a famosa portuguesa: «Tu és muito sexy. Ninguém diz a tua idade»

João Ricardo fica em lágrimas ao descobrir o que aconteceu fora do Desafio Final

Cinha Jardim foi surpreendida esta terça-feira no programa Dois às 10, da TVI, com uma participação especial da irmã, que aproveitou a ocasião para destacar algumas das qualidades que mais admira na comentadora.

Durante a conversa, foram recordados vários momentos da vida pessoal e profissional de Cinha Jardim, atualmente com 69 anos e uma das comentadoras mais populares – e também mais controversas – dos reality shows da TVI.

No final da homenagem, Cristina Ferreira não escondeu a admiração pela convidada e fez-lhe um elogio que apanhou todos de surpresa. “Tu és uma mulher muito sexy, espero que tenhas a noção. Tens imagens incríveis e ninguém diz a tua idade. Continuas a ser muito sexy”, afirmou a apresentadora em direto.

As palavras de Cristina Ferreira deixaram Cinha Jardim visivelmente agradada, num momento marcado pelo carinho e reconhecimento. Ao longo dos anos, a comentadora tem conquistado uma legião de seguidores, não só pelas opiniões que partilha em televisão, mas também pela forma descontraída como encara a vida e a passagem do tempo.