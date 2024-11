Afonso revela promessa que fez a Jéssica

Afonso aproveitou para esclarecer diversas polémicas que surgiram durante a sua participação.

Afonso, o último concorrente expulso da gala do «Secret Story», foi recebido com entusiasmo por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, o apresentador admitiu que ficou desapontado com a saída de Afonso, considerando que o concorrente ainda tinha muito para oferecer ao jogo: «Não achei bem, não achei bem. Achei que no princípio, na primeira semana, podias estar um bocadinho mais apagado, mas daí para a frente não», disse Cláudio Ramos.

Afonso revelou que não esperava ser o escolhido para abandonar o reality show, admitindo que acreditava que outro colega estava em maior risco de ser expulso. Embora não tenha entrado em detalhes sobre as razões que o levaram a essa conclusão, Afonso destacou que a decisão o surpreendeu e que ainda tinha planos para desenvolver a sua estratégia de jogo.

Um dos tópicos abordados durante a entrevista foi a relação amorosa que Afonso desenvolveu com Jéssica. Afonso descreveu o romance como um dos pontos altos da sua experiência e afirmou: «Eu disse-lhe que ia estar à espera dela!»

Afonso também aproveitou para divulgar o seu segredo no programa: «Fiz ballet clássico no Conservatório». Esta revelação causou alguma surpresa.

Nos últimos dias, Afonso viu-se envolvido numa polémica depois de terem surgido alegações que o associavam a grupos neonazis. O ex-concorrente fez questão de desmentir essas afirmações, classificando-as como «completamente infundadas». Afonso afirmou que tal associação não corresponde à verdade e que não tem qualquer tipo de ligação com grupos extremistas, aproveitando para reforçar os seus valores pessoais de tolerância e respeito.

«1143 é uma data que festejamos todos os anos. Festejamos o 5 de outubro, a data da independência de Portugal. Quando fui para fora, em missão, deixei para trás a minha família, os meus amigos. Foi comigo uma quantidade certa de homens e mulheres e uma bandeira. A bandeira de Portugal. Fui representar Portugal. Era a bandeira que erguia todos os dias», explicou Afonso.

«Prezo muito o país, o hino, a nossa língua, porque é o que nos distingue de toda a gente. Tenho muito orgulho em ser português. Então, tenho isso na minha biografia do Instagram. Podia ter 5 de outubro, mas tenho só o ano»

«Fiquei muito surpreendido quando cheguei cá fora e o meu irmão contou-me que estava a ser associado a grupos nazis. E a minha família, quando viu que isto estava a dar polémica, até tirou isso da biografia. Quiseram tirar só para me proteger»

«Também disseram que o meu anel esteve associado a coisas dessas e apenas comprei este anel, porque o vi numa ourivesaria em Leiria e gostei».

Veja aqui a conversa completa: