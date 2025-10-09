Bruna perdeu a memória num acidente e luta contra sequelas físicas: «A minha vida ficou hipotecada»

Aos 16 anos, Bruna Rafaela sofreu um grave acidente de viação que a deixou em coma durante 17 dias. Quando acordou, não se lembrava de nada — nem da mãe, nem de quem era. Anos depois, conta como foi “morrer e renascer”.

Todos merecem uma segunda oportunidade — e Bruna Rafaela é prova disso. Aos 16 anos, a jovem sofreu um grave acidente de viação quando seguia de carro com amigos. O impacto foi devastador: ficou encarcerada na parte traseira do veículo, entrou em coma durante 17 dias e perdeu a memória.

No Dois às 10, Bruna e a mãe, Ana Afonso, recordaram o momento que dividiu a vida da família em dois. “Do acidente eu sei o que me contam”, confessou a jovem, que só recuperou a memória quatro meses depois de despertar do coma.

Quando acordou, Bruna não reconheceu a mãe nem se lembrava de quem era. Os médicos chegaram a pedir à mãe que rezasse por um milagre. E ele aconteceu. Bruna reaprendeu a falar, andar e reconquistar a sua independência, desafiando todos os prognósticos.

O acidente hipotecou o sonho de Bruna — que queria ser arquiteta —, mas não lhe tirou a vontade de viver. Hoje, aos 30 anos, vive com a mãe e mantém o desejo de voltar a trabalhar e a construir o seu próprio caminho.