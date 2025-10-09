Bruna perdeu a memória num acidente e luta contra sequelas físicas: «A minha vida ficou hipotecada»

  • Dois às 10
  • Há 2h e 15min

Aos 16 anos, Bruna Rafaela sofreu um grave acidente de viação que a deixou em coma durante 17 dias. Quando acordou, não se lembrava de nada — nem da mãe, nem de quem era. Anos depois, conta como foi “morrer e renascer”.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Todos merecem uma segunda oportunidade — e Bruna Rafaela é prova disso. Aos 16 anos, a jovem sofreu um grave acidente de viação quando seguia de carro com amigos. O impacto foi devastador: ficou encarcerada na parte traseira do veículo, entrou em coma durante 17 dias e perdeu a memória.

No Dois às 10, Bruna e a mãe, Ana Afonso, recordaram o momento que dividiu a vida da família em dois. “Do acidente eu sei o que me contam”, confessou a jovem, que só recuperou a memória quatro meses depois de despertar do coma.

Quando acordou, Bruna não reconheceu a mãe nem se lembrava de quem era. Os médicos chegaram a pedir à mãe que rezasse por um milagre. E ele aconteceu. Bruna reaprendeu a falar, andar e reconquistar a sua independência, desafiando todos os prognósticos.

O acidente hipotecou o sonho de Bruna — que queria ser arquiteta —, mas não lhe tirou a vontade de viver. Hoje, aos 30 anos, vive com a mãe e mantém o desejo de voltar a trabalhar e a construir o seu próprio caminho.

 

Temas: Cristina Ferreira Claudio ramos Dois às 10 Acidente

A Não Perder

Pare já de usar o desumidificador na casa de banho: Descubra o motivo

Há 1h e 47min

Ter a gaveta da máquina de lavar a roupa impecável é mais fácil do que imagina

Há 2h e 17min

Diga adeus à humidade: veja como é simples fazer um desumidificador natural em casa

Há 2h e 47min

Agora foi a vez de Catarina Miranda surpreender Afonso Leitão: «A nossa vida mal começou e já sou a mulher mais feliz do mundo»

Há 3h e 5min

Comer este alimento junto com banana pode causar náuseas e dores de cabeça

Há 3h e 17min

Cristina Ferreira faz esclarecimento sobre participação de Liliana e Zé no programa «A Sentença»

Hoje às 10:29

O receio de Liliana concretizou-se. Eis a frase da concorrente na gala de estreia de que poucos se lembram

Hoje às 09:23
MAIS

Mais Vistos

Cláudio Ramos defende Liliana: «Vou ficar ao lado da Liliana até ao fim do programa»

Hoje às 10:24

Gonçalo Quinaz expõe atitude de Pedro Jorge: «Eu tenho sentido vergonha alheia deste Pedro Jorge»

Hoje às 10:05

Aos 15 anos, Filipa foi devolvida pela família de acolhimento que a tinha adotado

7 out, 11:54

Postura de Marisa perante Liliana deixa Pedro Jorge inseguro? Cinha Jardim afirma: «Ficou preocupado com aquilo que a mulher disse»

Hoje às 10:05

Signos

Atenção, solteiros: se é deste signo, tem tudo para encontrar o amor em outubro

29 set, 14:40

Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro

29 set, 11:04

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Receitas

É possível fazer pastéis de nata na air fryer? Sim. E é muito fácil

5 out, 09:00

O fígado pode dificultar a perda de peso. Mas estas três bebidas resolvem o problema

3 out, 16:00

Estas três marinadas para frango mudaram por completo as nossas refeições

1 out, 16:30

Três maneiras de dar uso às sobras de frango

1 out, 15:30

Fora do Estúdio

Agora foi a vez de Catarina Miranda surpreender Afonso Leitão: «A nossa vida mal começou e já sou a mulher mais feliz do mundo»

Há 3h e 5min

O receio de Liliana concretizou-se. Eis a frase da concorrente na gala de estreia de que poucos se lembram

Hoje às 09:23

A mensagem de Cristina Ferreira sobre Liliana que todos comentam: «Sei que muita gente não irá entender a minha opinião»

Hoje às 08:14

Após revelação do segredo de Liliana, Cristina Ferreira deixa mensagem: «Mais condenável para mim é não seguir a própria felicidade»

Hoje às 08:05

Fotos

Pare já de usar o desumidificador na casa de banho: Descubra o motivo

Há 1h e 47min

Bruna perdeu a memória num acidente e luta contra sequelas físicas: «A minha vida ficou hipotecada»

Há 2h e 15min

Ter a gaveta da máquina de lavar a roupa impecável é mais fácil do que imagina

Há 2h e 17min

Diga adeus à humidade: veja como é simples fazer um desumidificador natural em casa

Há 2h e 47min