Cláudio Ramos e Cristina Ferreira tomaram decisão conjunta: durante um mês não vão fazer isto

Cláudio Ramos confessou que está a ser um verdadeiro “drama”, mas tudo em nome da boa forma.

A chegada do verão trouxe uma decisão radical para Cláudio Ramos e Cristina Ferreira: cortar os doces do cardápio. A revelação foi feita pelo apresentador durante uma conversa descontraída com uma pasteleira no programa «Dois às 10».

“Não como doces este mês. É um drama. Nem eu nem a Cristina Ferreira”, afirmou Cláudio, explicando que a decisão foi tomada em conjunto com a apresentadora. O motivo? A estação mais quente do ano. “Porque estamos no verão”, justificou, entre risos.

Conhecido por manter uma rotina cuidada e por valorizar a boa forma física, Cláudio Ramos é transparente quanto aos seus hábitos e desafios. Esta “proibição temporária” de doces não é exceção e reflete o seu compromisso com um estilo de vida saudável.

Apesar do tom bem-humorado, o apresentador não escondeu que está a ser difícil resistir às tentações, enquanto olhava para as iguarias em estúdio.