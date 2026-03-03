Cláudio Ramos já estava na TVI quando se sentiu indisposto. Cristina Ferreira explica o que aconteceu

  • Dois às 10
  • Hoje às 14:35

Cláudio Ramos era esperado esta terça-feira no “Dois às 10”, mas acabou por não marcar presença na emissão. Cristina Ferreira explicou em direto o motivo da ausência do colega.

Na abertura do programa desta terça feira, Cristina Ferreria surgiu ao lado de Filipe Delgado, o primeiro convidado da manhã, e começou por fazer uma referência curiosa: “Bom dia, bom dia. Bem que dizem os astrólogos que este dia é o pior dia do ano (…)”.

De seguida, Cristina Ferreira esclareceu a ausência de Cláudio Ramos, que era esperado no estúdio depois de uma semana de férias: “Se bem se lembra, este moço esteve aqui na semana passada, partilhou comigo a história, foi tudo lindo, tudo intenso e combinámos o quê? ‘Vens cá, para estares comigo e com o Cláudio’. Porquê? Porque o Cláudio hoje chegava de férias”, começou por explicar.

Contudo, apesar de ter chegado às instalações da TVI, o apresentador acabou por não conseguir entrar em direto. “Cláudio Ramos veio, na sua manhã, no seu carro, veio até aqui, estava tudo bem, até não estar. Cláudio Ramos está mal, está maldisposto, está com dor de cabeça, está quase a vomitar, portanto o que é que aconteceu? Cláudio Ramos não está!”, revelou Cristina Ferreira.

Assim, a emissão desta manhã ficou a cargo exclusivo da apresentadora, enquanto Cláudio Ramos recupera da indisposição

