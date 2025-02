Comentadores revelam histórias de casamento insólitas - O que não sabia sobre Cinha Jardim, Luísa Castel-Branco e Gonçalo Quinaz

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Um casamento em Las Vegas, um vestido de noiva roubado e um pedido de casamento falhado

O programa «Dois às 10», da TVI, foi palco de uma inesperada revelação por parte de Cinha Jardim, que deixou Cristina Ferreira completamente incrédula. Durante a conversa, a comentadora social recordou que casou em Las Vegas, um detalhe da sua vida pessoal que surpreendeu os presentes.

Cristina Ferreira, visivelmente espantada, não escondeu a sua surpresa e reagiu de forma espontânea: «Ao fim destes anos ainda andamos a descobrir coisas de ti?». A revelação trouxe momentos de descontração ao programa e gerou curiosidade sobre a cerimónia da socialite na icónica cidade norte-americana, conhecida pelos seus casamentos impulsivos e extravagantes.

A conversa sobre casamentos continuou e levou Gonçalo Quinaz a recordar um episódio marcante da sua vida amorosa. O ex-futebolista e comentador televisivo revelou que pediu a namorada, Pamela, em casamento na romântica cidade de Paris. No entanto, ao contrário do que esperava, a resposta não foi imediata.

«Ela não me deu uma resposta... apenas um abraço», contou Quinaz, deixando no ar a incerteza sobre o desfecho do pedido.

Já Luísa Castel-Branco partilhou um episódio curioso e inesperado sobre o seu casamento: «O meu vestido de casamento foi roubado por uma empregada», contou, surpreendendo todos no estúdio. A história insólita gerou espanto e curiosidade, levando a autora a recordar o momento em que percebeu que a peça desaparecera.

Assista à conversa completa e divirta-se: