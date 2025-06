Cristina Ferreira e Cláudio Ramos anunciam morte de convidado que passou recentemente pelo «Dois às 10»

Estiveram em fevereiro no programa a falar da perda do filho e agora Sandra enfrenta nova perda. Um testemunho doloroso para ver no «Dois às 10».

A história de Paulo e Sandra comoveu o país quando, em fevereiro de 2025, estiveram no programa «Dois às 10» para partilhar o que descreviam como os dois anos mais devastadores das suas vidas. Este mês, a dor voltou com força redobrada: Paulo morreu no passado dia 10 de junho, após dar entrada no hospital com uma infeção. Sandra, a sua companheira de vida, quis voltar ao programa, agora acompanhada apenas pelo filho Rafael, para prestar homenagem e contar como tudo aconteceu.

Paulo tinha sido diagnosticado com insuficiência renal grave e problemas cardíacos que o impediram de realizar o tão desejado transplante. Desde então, a sua vida mudou drasticamente: teve de abandonar a profissão de motorista internacional, viu a empresa colapsar e mergulhou numa dura realidade económica, marcada por dificuldades financeiras e perda de rendimentos.

Mas a maior dor surgiu em 2023, com a morte inesperada do filho Tiago, de apenas 13 anos, encontrada no quarto da família. A causa nunca ficou totalmente esclarecida, havendo suspeitas de que uma brincadeira entre amigos possa ter terminado em tragédia.

Agora, com a morte de Paulo, Sandra sente-se sem chão: “Perdi tudo em dois anos”, confessou, emocionada. A mulher recordou como o marido, mesmo doente, lutou até ao fim com esperança no futuro e com amor pela família. Sandra e Rafael enfrentam agora a vida sozinhos, com a dor da perda e o peso da reconstrução.