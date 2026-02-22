Cristina Ferreira e Cláudio Ramos: viu os detalhes dos looks na Gala de aniversário da TVI?

  • Dois às 10
  • Hoje às 01:07

Os dois apresentadores do Dois às 10 mostraram que cada escolha foi pensada ao pormenor para uma noite tão especial

Na noite em que a TVI celebrou 33 anos de história, houve brilho, emoção e muitos momentos para recordar. Mas, como não podia deixar de ser, todos os olhares também se viraram para os protagonistas da casa. Na passadeira vermelha da grande gala de aniversário, os nossos apresentadores Cláudio Ramos e Cristina Ferreira voltaram a brilhar.

VEJA AQUI TODOS OS LOOKS DA GALA

Os dois apresentadores do Dois às 10 mostraram que cada escolha foi pensada ao pormenor para uma noite tão especial. Se Cristina Ferreira apostou numa presença clássica e cheia de confiança, Cláudio surpreendeu com elegância e um toque contemporâneo que arranca elogios.

Na galeria acima, reunimos os melhores ângulos e todos os detalhes dos looks.

Temas: Cristina Ferreira Claudio Ramos

