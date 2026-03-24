Cristina Ferreira emociona família ao anunciar pagamento de dívida de 7 mil euros

  • Dois às 10
  • Há 1h e 34min

A luta contra a Atrofia Muscular Espinhal tipo 2 já era dura, mas ganhou um novo obstáculo quando uma dívida de sete mil euros obrigou a interromper tratamentos essenciais. Em direto no Dois às 10, tudo mudou num instante, devolvendo à família uma esperança que parecia perdida.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A manhã no Dois às 10 ficou marcada por um momento de enorme emoção e solidariedade. A dívida de sete mil euros que ameaçava travar os tratamentos de Rui foi, inesperadamente, paga por alguém que preferiu manter o anonimato.

O anúncio foi feito em direto por Cristina Ferreira: “Uma pessoa acaba de pagar a dívida”, revelou, deixando em choque a família e o estúdio.Perante a notícia, a mãe, visivelmente emocionada, não conteve as lágrimas: “É tão bom saber que posso continuar a lutar pelo meu filho. A dívida fazia recuar”, desabafou, aliviada com o peso que agora sai de cima dos seus ombros.

Rui, de 12 anos, sofre de Atrofia Muscular Espinhal tipo 2, uma condição rara que afeta progressivamente a força muscular. Diagnosticado ainda bebé, chegou a haver prognósticos muito duros, mas a família nunca desistiu de lutar.

Nos últimos anos, os pais enfrentaram várias dificuldades. A mãe deixou de trabalhar para cuidar do filho a tempo inteiro e o pai atravessa também problemas de saúde. Sem recursos, viram-se obrigados a interromper as terapias essenciais para Rui, acumulando uma dívida significativa à clínica.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Agora, com este gesto inesperado, a esperança renasce. Rui poderá retomar os tratamentos que ajudam a travar a progressão da doença — e a família ganha um novo fôlego para continuar esta batalha diária

Temas: Cristina Ferreira Claudio ramos Dois às 10 Atrofia muscular espinhal
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

A Não Perder

Cláudio Ramos toma posição sobre Diogo e Eva: «Devo ser a única pessoa a achar isto»

Há 28 min

«Vocês tinham o casamento planeado»: Sónia Jesus fala pela primeira vez sobre o fim da relação com Vitó

Há 55 min

Não vai acreditar no que pode fazer com a água da massa

Há 2h e 5min

“O íman é surpreendentemente potente”: o suporte de telemóvel com classificação máxima

Há 3h e 41min

Menino ou menina? Sara Sistelo e Moisés Figueira descobrem sexo do primeiro filho em comum

Hoje às 10:55

A reação de Cristina Ferreira à revelação do segredo de Eva. Veja o momento que abalou a casa do Secret Story

Hoje às 09:21

Carlos Cunha foi casado com Marina Mota: «Se quiséssemos ganhar dinheiro, juntávamo-nos»

Ontem às 16:30
MAIS

Mais Vistos

Ariana já tinha simulado a reação ao segredo de Eva. Cristina Ferreira conta tudo o que aconteceu

Hoje às 10:30

Cristina Ferreira anuncia que concorrentes serão confrontados com imagens de Diogo, Eva e Ariana

Hoje às 10:00

Ninguém viu. Alegado comentário de Diogo antes da gala é exposto por Cristina Ferreira

Ontem às 10:41

Na manhã seguinte à revelação do segredo de Eva, Cristina Ferreira reage: "É impossível passar ao lado do que está a acontecer"

Hoje às 09:53

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de março

27 fev, 10:56

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Receitas

Esqueça os bifes de frango. Eis 10 receitas econónimcas para variar frango no dia a dia

Há 5 min

Faz-se em 5 minutos e é fit: experimente esta receita de bolo de chocolate na caneca

Ontem às 17:00

Transforme sobras de arroz nesta receita deliciosa: nós experimentámos

20 mar, 16:00

Esqueça a farinheira no recheio: experimente rolo de carne como molho de farinheira

20 mar, 15:00

Fora do Estúdio

A reação de Cristina Ferreira à revelação do segredo de Eva. Veja o momento que abalou a casa do Secret Story

Hoje às 09:21

Isto é o que Ana Rita Clara faz todos os dias para estar em forma aos 46 anos

Ontem às 16:00

"Vou amá-lo a vida inteira ": em foto inédita, Sandra Felgueiras faz confissão

Ontem às 15:00

Após mostrar imagens de Diogo e Ariana, Cristina Ferreira é direta com Eva: «Desculpe ser tão crua consigo»

Ontem às 09:44

Fotos

Esqueça os bifes de frango. Eis 10 receitas econónimcas para variar frango no dia a dia

Há 5 min

Cláudio Ramos toma posição sobre Diogo e Eva: «Devo ser a única pessoa a achar isto»

Há 28 min

«Vocês tinham o casamento planeado»: Sónia Jesus fala pela primeira vez sobre o fim da relação com Vitó

Há 55 min

Cristina Ferreira emociona família ao anunciar pagamento de dívida de 7 mil euros

Há 1h e 34min