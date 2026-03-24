Cristina Ferreira emociona família ao anunciar pagamento de dívida de 7 mil euros

A luta contra a Atrofia Muscular Espinhal tipo 2 já era dura, mas ganhou um novo obstáculo quando uma dívida de sete mil euros obrigou a interromper tratamentos essenciais. Em direto no Dois às 10, tudo mudou num instante, devolvendo à família uma esperança que parecia perdida.

A manhã no Dois às 10 ficou marcada por um momento de enorme emoção e solidariedade. A dívida de sete mil euros que ameaçava travar os tratamentos de Rui foi, inesperadamente, paga por alguém que preferiu manter o anonimato.

O anúncio foi feito em direto por Cristina Ferreira: “Uma pessoa acaba de pagar a dívida”, revelou, deixando em choque a família e o estúdio.Perante a notícia, a mãe, visivelmente emocionada, não conteve as lágrimas: “É tão bom saber que posso continuar a lutar pelo meu filho. A dívida fazia recuar”, desabafou, aliviada com o peso que agora sai de cima dos seus ombros.

Rui, de 12 anos, sofre de Atrofia Muscular Espinhal tipo 2, uma condição rara que afeta progressivamente a força muscular. Diagnosticado ainda bebé, chegou a haver prognósticos muito duros, mas a família nunca desistiu de lutar.

Nos últimos anos, os pais enfrentaram várias dificuldades. A mãe deixou de trabalhar para cuidar do filho a tempo inteiro e o pai atravessa também problemas de saúde. Sem recursos, viram-se obrigados a interromper as terapias essenciais para Rui, acumulando uma dívida significativa à clínica.

Agora, com este gesto inesperado, a esperança renasce. Rui poderá retomar os tratamentos que ajudam a travar a progressão da doença — e a família ganha um novo fôlego para continuar esta batalha diária