Cristina Ferreira voltou das férias e descobriu um "novo" Cláudio Ramos. Eis o pormenor que ninguém tinha reparado

Cristina Ferreira voltou de férias com boa disposição reforçada — e isso ficou bem claro logo nos primeiros minutos do ‘Dois às 10’. Mal arrancou a emissão, a apresentadora fez questão de brincar com o colega e amigo Cláudio Ramos, num momento descontraído que não passou despercebido aos telespectadores.

«Temos de fazer um minuto de silêncio. Porque uma pessoa sai daqui, deixa um colega, volta e tem outro colega. Que brinco na orelha é esse?», atirou Cristina, entre risos, surpreendida com o novo visual de Cláudio.

O pormenor que muitos ainda não tinham reparado acabou por ser explicado pelo próprio apresentador, que aproveitou o momento para uma reflexão pessoal: «Há coisas que eu vou fazer em 2026 que não fiz e que queria muito fazer. Um brinco que eu sempre quis e nunca tive coragem. Eu achava que não se coadunava com aquilo que queria fazer na vida. Mas não é um brinco que me vai definir», afirmou, de forma honesta.

A conversa revelou um Cláudio Ramos mais desprendido e confiante, numa fase em que parece cada vez mais focado no bem-estar e na realização pessoal. Além da mudança no visual, o apresentador contou ainda que começou o ano a fazer mais corridas, mostrando que está determinado a cuidar mais de si — por dentro e por fora.