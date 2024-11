De «loira» a referência: a frase de Cláudio Ramos sobre Cristina Ferreira no dia em que se cruzaram pela primeira vez em televisão (há 20 anos)

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Cristina Ferreira partilhou o vídeo do momento em que se cruzou pela primeira vez com Cláudio Ramos no grande ecrã

Foi há 20 anos que Cristina Ferreira e Cláudio Ramos se cruzaram pela primeira vez no grande ecrã. Cláudio Ramos dava uma entrevista a Teresa Guilherme num programa da TVI no qual Cristina Ferreira era repórter e, ao Teresa Guilherme passar a palavra a Cristina Ferreira, que estava num ponto de reportagem, questionou Cláudio Ramos se conhecia a jovem. «Uma loira, não é?», respondeu Cláudio Ramos, num momento em que Cristina Ferreira estava a começar a ser conhecida no meio televisivo.

Cristina Ferreira partilhou o vídeo nas suas redes sociais e confessou que ela e o colega só deram conta deste primeiro encontro televisivo recentemente. «O dia em que me cruzei com o Cláudio em televisão. Foi há 20 anos. Só descobrimos ontem», escreveu na legenda da publicação que fez com o vídeo.