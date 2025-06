Este foi o acontecimento que fez Cristina Ferreira regressar mais cedo a Portugal

A apresentadora está de volta à condução do «Dois às 10», ao lado de Cláudio Ramos.

Cristina Ferreira está de regresso a Portugal e ao programa «Dois às 10», após uns dias de férias no Japão. A apresentadora partilhou com os telespectadores e seguidores alguns detalhes da viagem e fez uma confissão surpreendente: “Confesso que, pela primeira vez na vida, senti-me longe de casa. E depois, a história da guerra (entre Irão e Israel) estava-me a começar a fazer confusão à cabeça, então vim mais cedo”

Cristina revelou que, apesar de ter gostado da experiência, sentiu o impacto da distância cultural e geográfica. O regresso aconteceu até mais cedo do que o previsto, e a apresentadora já reassumiu a condução do formato matinal da TVI.

Sobre a viagem, contou algumas curiosidades: “Falava com os japoneses por gestos, porque em vários sítios não falam inglês.” E, claro, o regresso ao conforto dos sabores portugueses foi inevitável: “A comida era boa, mas há uma altura em que só querias um galãozinho com sandes”.

As férias marcaram uma pausa necessária, mas Cristina regressa com energia renovada — e com muitas histórias para contar. Veja, ainda, na galeria, os melhores momentos das férias da apresentadora.