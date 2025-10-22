Lisete tem 77 anos, o marido acamado e usa brinquedos sexuais de "todas as cores". Revelação em direto deixou Cristina Ferreira e Cláudio Ramos a rir à gargalhada

  • Dois às 10
  • Hoje às 10:50

No “Dois às 10”, Lisete, de 77 anos, falou sem tabus sobre sexualidade na terceira idade e arrancou gargalhadas de Cristina Ferreira e Cláudio Ramos.

No “Dois às 10”, Lisete, de 77 anos, conquistou o público e os apresentadores ao falar sem tabus sobre sexualidade na terceira idade. Entre gargalhadas de Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, a convidada mostrou que prazer e autoestima não têm idade.

Com uma coleção de vibradores de várias cores, Lisete explicou que continua a valorizar o amor, o afeto e a cumplicidade no casamento, mesmo enfrentando dificuldades com o marido acamado.

O momento foi marcado pelo bom humor e pela naturalidade com que Lisete abordou o tema, arrancando risos e aplausos no estúdio.

A conversa, entre o riso e a inspiração, serviu para reforçar uma mensagem importante: falar de sexualidade depois dos 70 não é um tabu, mas sim um sinal de liberdade, saúde e autoconhecimento.

Temas: Cristina Ferreira Claudio Ramos Dois às 10 Lisete

